İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti

Trabzonspor'da yeni transfer İsmail Köybaşı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu kameraların karşısına geçti. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden İsmail, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ancak basın toplantısında yaşanan diyalog ortalığı salladı. Ahmet Ağaoğlu'nun İsmail'e yönelttiği soru sonrası futbolcu gibi basın mensupları da dondu kaldı.

"KALBİM PIT PIT ATIYOR"

İsmail olay diyalog öncesi transferi hakkında, "Çok heyecanlandım, kalbim pıt pıt atıyor. Trabzonspor'da olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun ve verimli dönemimde hissediyorum. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonluğunda pay sahibi olmak için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı.

"1967 FORMA BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM"

Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza törenlerindeki forma bağışlama adetini İsmail Köybaşı'na anlattı. Ağaoğlu, "Sen yerli statüsündesin. Yabancı futbolculara 5 bin forma satıyorum. Bin 500 forma sana uygun mu?" diye sordu. İsmail'den ise, "Başkanım uygun görürseniz 1967 forma bağışlamak istiyorum. Kulübümüzün kuruluş yıl dönümünün anlamı olduğu için" yanıtı geldi.

İşte o diyalog:

Ahmet Ağaoğlu: Sen TFF'nin getirdiği yabancı kuralının avantajlarını yaşıyorsun. Bunun farkında mısın?

İsmail Köybaşı: Hangi anlamda Başkanım?