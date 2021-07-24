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İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti - Son Dakika

İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti

24.07.2021 17:20

Trabzonspor'da yeni transfer İsmail Köybaşı için imza töreni düzenlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, İsmail'le birlikte kameraların karşısına çıktı. Ağaoğlu'nun yabancı kuralıyla ilgili kurduğu cümle sonrası İsmail dondu kaldı. Ağaoğlu, "Yabancı kuralının avantajını yaşıyorsun, farkında mısın?" sözleri üzerine İsmail şaşkın bir şekilde, "Hangi anlamda Başkanım?" diye yanıt verdi. Bu diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor'da yeni transfer İsmail Köybaşı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu kameraların karşısına geçti. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden İsmail, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ancak basın toplantısında yaşanan diyalog ortalığı salladı. Ahmet Ağaoğlu'nun İsmail'e yönelttiği soru sonrası futbolcu gibi basın mensupları da dondu kaldı.

"KALBİM PIT PIT ATIYOR"

İsmail olay diyalog öncesi transferi hakkında, "Çok heyecanlandım, kalbim pıt pıt atıyor. Trabzonspor'da olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun ve verimli dönemimde hissediyorum. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonluğunda pay sahibi olmak için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı.

"1967 FORMA BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM"

Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza törenlerindeki forma bağışlama adetini İsmail Köybaşı'na anlattı. Ağaoğlu, "Sen yerli statüsündesin. Yabancı futbolculara 5 bin forma satıyorum. Bin 500 forma sana uygun mu?" diye sordu. İsmail'den ise, "Başkanım uygun görürseniz 1967 forma bağışlamak istiyorum. Kulübümüzün kuruluş yıl dönümünün anlamı olduğu için" yanıtı geldi.

İşte o diyalog:

Ahmet Ağaoğlu: Sen TFF'nin getirdiği yabancı kuralının avantajlarını yaşıyorsun. Bunun farkında mısın?

İsmail Köybaşı: Hangi anlamda Başkanım?

İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti

İsmail Köybaşı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti - Son Dakika Spor


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