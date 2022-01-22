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İmzayı atıp hırsızlığa gittiler - Son Dakika

İmzayı atıp hırsızlığa gittiler

22.01.2022 11:09
İmzayı atıp hırsızlığa gittiler

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir evden 75 bin lir değerinde güneş paneli çalan dört şüpheli, JASAT'ın kaldıkları apartlara düzenlediği şafak operasyonu ile yakalandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir evden 75 bin lir değerinde güneş paneli çalan dört şüpheli, JASAT'ın kaldıkları apartlara düzenlediği şafak operasyonu ile yakalandı. Adli kontrolle cezaevinden çıkan şüphelilerin, hırsızlıktan 1 saat önce karakola gelip imza attıklarını belirleyen jandarma ekipleri şok oldu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir evde meydana gelen 75 bin liralık güneş paneli hırsızlığı olayı faillerinin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. JASAT tarafından gerçekleştirilen kapsamlı ve titiz çalışmada, bölgedeki birçok güvenlik kamerasının kaydı didik didik incelendi. Saatler süren çalışma sonucu dört şüphelinin kimliklerini tespit eden JASAT, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Hırsızlık olayına karışan şüphelilerin daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, cezaevinden adli kontrolle serbest bırakıldıkları ve jandarma karakolunda denetim imzasını attıktan 1 saat sonra gidip yeni hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Çaldıkları güneş panellerini Sarayköy ilçesinde bir hurdacıya sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için JASAT, Bozkurt ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı apart ve Sarayköy'deki bir eve düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüphelilerden 33 yaşındaki Tolga A'nın 27, 28 yaşındaki Kaan Süleyman E'nin 3, 27 yaşındaki Bilal A'nın 23, 32 yaşındaki Ünal K'nın ise 30 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Çalınan güneş panelleri, Sarayköy'de bulundukları adresten alınarak sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Daha önceden suç kaydı olmayan ve çalıntı panelleri satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

İmzayı atıp hırsızlığa gittiler
İmzayı atıp hırsızlığa gittiler
İmzayı atıp hırsızlığa gittiler
İmzayı atıp hırsızlığa gittiler
İmzayı atıp hırsızlığa gittiler
İmzayı atıp hırsızlığa gittiler
İmzayı atıp hırsızlığa gittiler
İmzayı atıp hırsızlığa gittiler

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Jandarma, Bozkurt, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İmzayı atıp hırsızlığa gittiler - Son Dakika


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