İnan: O gece Ankara’daki gelişmeleri uzaktan seyredenler, bugün Ankara'nın iradesini bekliyor. - Son Dakika
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İnan: O gece Ankara’daki gelişmeleri uzaktan seyredenler, bugün Ankara'nın iradesini bekliyor.

İnan: O gece Ankara’daki gelişmeleri uzaktan seyredenler, bugün Ankara\'nın iradesini bekliyor.
14.07.2026 16:40
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10’uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla tarihî bir direniş ortaya koyduğunu belirtti. İnan, “15 Temmuz’da Türkiye’yi kendi hesaplarına dâhil etmeye çalışanlara, bu milletin hiçbir senaryonun figüranı olmayacağını gösterdik” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı.

İnan, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminin sonucunu bekleyen, demokrasiden ve millet iradesinden yana açık bir tavır sergileyemeyen çevrelerin bulunduğunu ifade etti.

Millet iradesine doğrultulan silahlar karşısında sessiz kalmayı tercih edenlerin, “Türkiye’de bir şeyler oluyor, bekleyelim” anlayışıyla hareket ettiğini belirten İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Onlar tankların ilerleyişini, uçakların semalarımızda açtığı ateşi ve Gazi Meclisimizin bombalanmasını izlerken aziz milletimiz kendi kararını çoktan vermişti. Milletimiz o gece beklemedi, tereddüt etmedi, sonucu hesaplamadı.”

İnan: “On yıl önce kalkışma sırasında sonucu bekleyenler, bugün Türkiye’nin vereceği kararları bekliyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara indiğini vurgulayan İnan, milletin canını ortaya koyarak vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığını kaydetti.

15 Temmuz’un üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan İnan, Türkiye’nin bu süreçte küresel meselelerde sözü ve iradesi beklenen güçlü bir ülke hâline geldiğini belirtti.

İnan, şunları söyledi:

“O gece Türkiye’nin geleceği üzerine hesap yapanlar, bugün küresel meselelerde Türkiye’nin ne söyleyeceğini bekliyor. O gece Ankara’daki gelişmeleri uzaktan seyredenler, bugün Ankara’nın iradesini bekliyor.”

“Bu milletin hiçbir senaryonun figüranı olmayacağını gösterdik.”

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi yalnızca bir darbe girişimini engellemediğini, Türkiye üzerine kurulan hesapları da bozduğunu ifade eden İnan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz’da Türkiye’yi kendi hesaplarına dâhil etmeye çalışanlara, bu milletin hiçbir senaryonun figüranı olmayacağını gösterdik. Bu millet üzerinden hesap yapılamayacağını, milletimizin iradesine yön verilemeyeceğini ve Türkiye ile oyun oynanamayacağını bütün dünyaya ilan ettik.”

İnan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“On yıl önce kalkışma devam ederken sonucu bekleyenler, bugün Türkiye’nin vereceği kararları bekliyor.”

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Son Dakika 15 Temmuz İnan: O gece Ankara’daki gelişmeleri uzaktan seyredenler, bugün Ankara'nın iradesini bekliyor. - Son Dakika

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