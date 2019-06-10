Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Dimitri Payet - SC Bastia
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İnanılmaz Hedefler: Dimitri Payet - SC Bastia

8 saat önce

Olympique de Marseille oyuncusu Dimitri Payet, 2014 yılında SC Bastia karşısında kazandığı galibiyette iki madalya aldı. İkincisi, Mickaël Landreau'yu yenecek kıvrık uzun menzilli bir çabayla demet seçimi oldu.

Olympique de Marseille oyuncusu Dimitri Payet, 2014 yılında SC Bastia karşısında kazandığı galibiyette iki madalya aldı. İkincisi, Mickaël Landreau'yu yenecek kıvrık uzun menzilli bir çabayla demet seçimi oldu.
İnanılmaz Hedefler: Dimitri Payet - SC Bastia
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06 
Spor
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