İnanılmaz Hedefler: Dimitri Payet - SC Bastia
8 saat önce
Olympique de Marseille oyuncusu Dimitri Payet, 2014 yılında SC Bastia karşısında kazandığı galibiyette iki madalya aldı. İkincisi, Mickaël Landreau'yu yenecek kıvrık uzun menzilli bir çabayla demet seçimi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06
Olympique de Marseille oyuncusu Dimitri Payet, 2014 yılında SC Bastia
karşısında kazandığı galibiyette iki madalya aldı. İkincisi, Mickaël Landreau'yu yenecek kıvrık uzun menzilli bir çabayla demet seçimi oldu.
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