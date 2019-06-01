İnanılmaz Hedefler: Lautaro Martínez V Atlético Madrid
1 saat önce
Lautaro Martínez, Atlético Madrid'e karşı bu akrobatik çabayı attı. Arjantinli Kwadwo Asamoah'ın çarpı ve makasını kilitledi ve top ağdan geri döndü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:06
Lautaro Martínez, Atlético Madrid
'e karşı bu akrobatik çabayı attı. Arjantinli Kwadwo Asamoah
'ın çarpı ve makasını kilitledi ve top ağdan geri döndü.
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