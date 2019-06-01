Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Lautaro Martínez V Atlético Madrid
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İnanılmaz Hedefler: Lautaro Martínez V Atlético Madrid

1 saat önce

Lautaro Martínez, Atlético Madrid'e karşı bu akrobatik çabayı attı. Arjantinli Kwadwo Asamoah'ın çarpı ve makasını kilitledi ve top ağdan geri döndü.

Lautaro Martínez, Atlético Madrid'e karşı bu akrobatik çabayı attı. Arjantinli Kwadwo Asamoah'ın çarpı ve makasını kilitledi ve top ağdan geri döndü.
İnanılmaz Hedefler: Lautaro Martínez V Atlético Madrid
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:06 
Kwadwo Asamoah, Spor
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