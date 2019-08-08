Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: LUCAS Vs LORIENT
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İnanılmaz Hedefler: LUCAS Vs LORIENT

33 dakika önce

2013-14 sezonunda Paris Saint-Germain, Lucas Moura'nın bu muhteşem voleybolu attığı evde Lorient'e karşı oynadı. Şimdi Dugout'ta izleyin.

2013-14 sezonunda Paris Saint-Germain, Lucas Moura'nın bu muhteşem voleybolu attığı evde Lorient'e karşı oynadı. Şimdi Dugout'ta izleyin.
Paris Saint Germain, Lucas Moura, Lorient, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55 
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