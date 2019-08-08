İnanılmaz Hedefler: LUCAS Vs LORIENT
33 dakika önce
2013-14 sezonunda Paris Saint-Germain, Lucas Moura'nın bu muhteşem voleybolu attığı evde Lorient'e karşı oynadı. Şimdi Dugout'ta izleyin.
2013-14 sezonunda Paris
Saint-Germain, Lucas Moura
'nın bu muhteşem voleybolu attığı evde Lorient
'e karşı oynadı. Şimdi Dugout'ta izleyin.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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