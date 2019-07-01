Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Seydou Keita'nın yongası Leo Messi'ye geçti
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İnanılmaz Seydou Keita'nın yongası Leo Messi'ye geçti

15 dakika önce

Barselona, 2011'de Iberostar Stadyumu'ndaki Mallorca'yı ziyaret etti ve üç büyük gol Mallorca'yı battı. Leo Messi, David Villa ve Pedro Rodriguez, Primera Tümeni sıralamalarının zirvesindeki güç için skor tablosundaydı. Seydou Keita, Leo Messi’nin açacağı golü için mükemmel bir fiş kazandı.

Barselona, 2011'de Iberostar Stadyumu'ndaki Mallorca'yı ziyaret etti ve üç büyük gol Mallorca'yı battı. Leo Messi, David Villa ve Pedro Rodriguez, Primera Tümeni sıralamalarının zirvesindeki güç için skor tablosundaydı. Seydou Keita, Leo Messi'nin açacağı golü için mükemmel bir fiş kazandı.
İnanılmaz Seydou Keita'nın yongası Leo Messi'ye geçti
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:06 
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