İncesu Kaymakamı Aydın Göçer görevine başladı - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesine atanan Kaymakam Aydın Göçer, görevine başladı.

"Hayırlı olsun" ziyaretlerini makamında kabul eden Göçer, gelen kurum amirleri ve vatandaşlardan ilçe hakkında bilgi aldı.

İncesu'ya atanmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Göçer, "Tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

Aydın Göçer, Artvin Vali Yardımcı olarak görev yaparken kararname ile İncesu Kaymakamlığına atanmıştı.