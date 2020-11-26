Son dakika haberi! İnci kefalinin av sezonu başladı - Son Dakika

Van Gölü'nde endemik bir tür olan ve üreme dönemi tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefalinde av sezonu başladı.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde haftanın belirli günleri erken saatlerde bir araya gelen balıkçılar, "vira bismillah" diyerek ava çıkıyor. Ağlarını göle atan balıkçıların uzun bekleyişinin ardından yakalanan tonlarca balık, hem kentte satılıyor hem de diğer illere gönderiliyor. Göle kıyısı olan Van'da yaklaşık 150 balıkçı teknesinin olduğunu ifade eden balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte av sezonuna başladıklarını söylediler.

Yaklaşık 20 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaparak ailesini geçindirdiğini ifade eden Metin Tarhan, avlanma yasağının balıkçılar için berekete dönüştüğünü söyleyerek, "3 aylık avlanma yasağının bizlere çok faydası var. Eskiden 16- 20 tane balık bir kilo gelirken şimdi ise 10 tane balık bir kilo geliyor. O yönden Van balığı büyümüş ve güzel olmuş" dedi.

Sonbahar aylarında balığın az olduğunu dile getiren Tarhan, "Bu aylarda balık az çıkar ancak kar yağışı başladıktan sonra çoğalır. Biz de hazırlığımız yapıyoruz. Kışın avladığımız balık iyi olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının balıkçılara yılda bin 500 lira destek verdiğini belirten balıkçı Rıfat ise, "Van genelinde yaklaşık 150 balıkçı teknesi olup, Edremit'te 8 balıkçı olarak hizmet veriyoruz. İnşallah bu sezon güzel verim elde ederiz" diye konuştu.

(Atilla İdiz/İHA)