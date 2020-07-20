İncir toplarken elektrik akımına kapılıp, öldü - Son Dakika

İncir toplarken elektrik akımına kapılıp, öldü

ADANA'da incir toplamak için ağaca tırmanan Ertan Tekin (50), yakından geçen elektrik hattından akıma kapılıp, hayatını kaybetti.

ADANA'da incir toplamak için ağaca tırmanan Ertan Tekin (50), yakından geçen elektrik hattından akıma kapılıp, hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1864 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, incir toplamak için ağaca tırmanan Ertan Tekin, ağacın yakınından geçen elektrik hattından akıma kapıldı. Yaralanan Tekin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen amsulans ile Adana Şehir Hastenesi'ne kaldırdı. Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Levent Mahallesi, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:00 Kaynak: DHA

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