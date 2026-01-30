İncirliova\'da Atletizm Başarıları

İncirliova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Uygun, U20 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 60 metre engelli branşında Türkiye şampiyonu olan Öykü Ceylin Tekdal ile Ahmet Melek Komple Atlet Kupası U20 kategorisinde birincilik elde eden Tuana Akgün, İncirliova Kaymakamı İlhan Abay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette elde edilen başarılar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Uygun, sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleriyle önemli dereceler elde ettiğini ifade etti. Kaymakam İlhan Abay da genç sporcuları tebrik ederek, başarıların hem İncirliova hem de Türk sporu adına gurur verici olduğunu belirtti. Kaymakam Abay, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, sporculara ve emeği geçen antrenörlere teşekkür etti, başarılarının devamını diledi. - AYDIN