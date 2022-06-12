İncirliova'da buğday hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İncirliova'da buğday hasadı başladı

12.06.2022 13:37
İncirliova'da buğday hasadı başladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bu yıl ekim alanları artan buğdayda biçerdöverler, tarlalara girmeye başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bu yıl ekim alanları artan buğdayda biçerdöverler, tarlalara girmeye başladı.

Hacıaliobası Mahallesi'nde biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başlayan hasadı takip eden İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı AA muhabirine, açıklanan buğday alım fiyatının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bu yıl güzel bir rekolte beklediklerini ifade eden Kaykı, "Üretimimiz, kalitemiz ve rekoltemiz çok güzel. Biz verimin bu kadar iyi olacağını düşünmüyorduk. Yağmurların az olmasına rağmen rekolte umduğumuzdan fazla." diye konuştu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem de kentte geçen yıl 241 bin dekarda yapılan buğday tarımının bu sezon 290 bin dekara yükseldiğini, taban arazilerde 600 ila 850 kilogramlık verim alındığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Söke İlçe Müftülüğü 2022 hacı adaylarına seminer verdi Söke İlçe Müftülüğü 2022 hacı adaylarına seminer verdi Sağanağın vurduğu Aydın'da hasar tespitine başlandı Sağanağın vurduğu Aydın'da hasar tespitine başlandı
Kaynak: AA

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İncirliova'da buğday hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 13:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: İncirliova'da buğday hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement