İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı - Son Dakika

İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı

6 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geliri Hacıaliobası İlkokuluna kalorifer yapımında kullanılmak üzere, deve güreşi festivali düzenlendi.

İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geliri Hacıaliobası İlkokuluna kalorifer yapımında kullanılmak üzere, deve güreşi festivali düzenlendi.

Hacıaliobası Mahallesi'nde üçüncüsü düzenlenen festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi. Seyirci bilet ücreti 15 lira olan organizasyondan elde edilen gelirin, sobayla ısıtılan Hacıaliobası İlkokuluna kalorifer yapımı için harcanacağı belirtildi.

Develer kıyasıya güreşirken, kazanan develerin sahipleri büyük sevinç yaşadı. Güreş ağası 20 bin lira ödeyen iş adamı Cahit Şahin oldu.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kıyar, organizasyona katılanlara teşekkür ederek, "Mahallemizdeki ilkokulumuzda kalorifer yok. Yola bu amaçla çıktık. Herkes bunu duyunca katkı yaptı. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Kalorifer için gerekli olan 30 bin lira yine hayırseverlerin de yardımıyla tamamlanacak." dedi.

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın öldü mü? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor
Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:21 PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
23:21 Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Son Dakika
23:20 Doğa Kolejinde veli protestosu - Son Dakika
23:18 Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:17 Türk ve yabancı girişimciler Adana'da iş fikirlerini yarıştırdı - Son Dakika
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 23:26:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]