İndirimi duyan vatandaşlar sınırlı sayıda getirilen ürünü alabilmek için yarıştı - Son Dakika

Bazı süpermarketlerin her hafta belirli günlerde yaptığı indirimler vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yapılan indirimler nedeniyle marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar istedikleri ürünü daha ucuz fiyata alabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

İNDİRİM GÜNLERİNDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

Özellikle teknoloji ürünleri ve mutfak araç gereçleri en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Ürünlerin piyasa ile arasındaki fiyat farkı ve mağazaya az sayıda getirilmesi ise bazen ilginç görüntülere yol açıyor.

ÜRÜNÜ ALABİLMEK İÇİN MAĞAZADA YARIŞTIRLAR

Bu görüntülerden biri de dün indirim yapan bir marketin mağazasında yaşandı. Vatandaşlar uygun fiyata satılan teknoloji ürününü alabilmek için erken saatlerde kendilerine yakın olan mağazaların önünde beklemeye başladı. Kapının açılması ile birlikte mağazaya dalan insanlar, sadece 1 adet geldiği belirtilen ürünü alabilmek için adeta maraton koştu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde bir vatandaşın öne geçebilmek için ürünlerin arasından atladığı da görüldü. Öte yandan bu görüntülerin diğer mağazalarda da yaşandığı aktarıldı.