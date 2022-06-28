İnebolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İnebolu'da uyuşturucu operasyonu

28.06.2022 15:28
İnebolu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 70 gram metamfetamin, 116 adet extacy, 19 adet reçeteye tabi ecza hapı, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 11 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet laptop ele geçirildi.

Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 70 gram metamfetamin, 116 adet extacy, 19 adet reçeteye tabi ecza hapı, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 11 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet laptop ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde Devrekani Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.D. isimli şahsın İkametinde yapılan aramada, 70 gram metamfetamin, 116 adet extacy hap, 19 adet reçeteye tabi ecza hapı, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 11 adet cep telefonu, 1 adet tablet ve 1 adet laptop ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
İnebolu'da kriz masası oluşturuldu İnebolu'da kriz masası oluşturuldu KASTAMONU - Köy camisi selde yıkıldı KASTAMONU - Köy camisi selde yıkıldı
Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnebolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:47 Denizde boğulan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'ya seslendi: Sökülen rütbelerinizi geri takacağız
14:16 Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 15:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: İnebolu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement