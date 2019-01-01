Son Dakika Haberleri: İnebolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne Atama

İnebolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne Atama

1 saat önce

İnebolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Civelekoğlu vekaleten atandı.

İnebolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne Atama, System.String[]
İnebolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Civelekoğlu vekaleten atandı.

Civelekoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile okul müdürlüğü görevlerini birlikte yürüteceğini söyledi.

Kendisine bu görevi tevdi eden Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'a teşekkür eden Civelekoğlu, sorumluluğun ve beklentilerin yüksek olduğu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini elinden gelen gayret ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde sürdüreceğini belirtti.

25 Ağustos Spor Salonu ve 9 Haziran Stadyumu'nun tüm İnebolu halkının hizmetinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Civelekoğlu, "Sporun ilçemizde yaygınlaştırılması için olanaklar ölçüsünde gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerinin uygulanması gerekse ilçemize yönelik yerel projelerin geliştirilmesi için çaba göstereceğim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Spor
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