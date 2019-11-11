İnegöl'de 10 bin fidan toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 bin fidan toprakla buluştu.

Karalar Mahallesi bölgesinde oluşturulan alanda gerçekleştirilen fidan dikimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, fidan dikmenin, ağaç yetiştirmenin önemini iyi bildiklerini vurgulayarak, "Şehrimiz bu açıdan zengin. Yeşil alan ve ağaçlandırılmış alan ortalaması açısından Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Daha iyi olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 10 bin fidan dikildi.