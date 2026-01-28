İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

İnegöl\'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
28.01.2026 14:20
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki çocuk uyandığı odasındaki pencereden düştü, yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 2'nci katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Zeybekler Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Mehmet D., uyandığı yatak odasında pencereye tırmandı. Bir anda dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten binanın bahçesindeki yeşil alana düştü.

Çocuğun düştüğünü fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnegöl, Çocuk, Bursa

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
