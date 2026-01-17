İnegöl'de Apartman Yangını: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Baykoca Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Adem U.'yaa ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden aile bireyleri, daireden güçlükle çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Polisin, yangınla ilgili soruşturması sürüyor.