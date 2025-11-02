88 yaşındaki adamın yürek yakan sonu! Balkondan garaja atlamak istedi, hayatını kaybetti - Son Dakika
88 yaşındaki adamın yürek yakan sonu! Balkondan garaja atlamak istedi, hayatını kaybetti

02.11.2025 19:55  Güncelleme: 20:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 1. kat balkonundan garajın üzerine çıkmak isteyen 88 yaşındaki Emin Özsoy düşerek hayatını kaybetti. Olay, balkondan garajın üzerine çıkmaya çalışırken meydana geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 1. kat balkonundan düşen 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da üzücü bir olay meydana geldi. İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. kat dairesinde 88 yaşındaki Emin Özsoy, iddiaya göre balkondan garajın üzerine çıkmak için adım attı.

88 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Garaj çatısındaki plastiğin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Olaydan sonra eve gelen ailesi balkondan baktıklarında yaşlı adamın hareketsiz halde buldu.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

