İnegöl'de beton yol kaplamasında yüzde 98 başarı elde edildi

Beton yol kaplaması konusunda Bursa bölgesinde ilk uygulamayı yapan İnegöl Belediyesi, bu çalışmayı farklı bölgelerde de hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, beton yol yapımında yüzde 98 başarı elde edildiğini açıkladı.



İnegöl Belediyesi, daha az maliyetli ve daha kullanışlı olan beton yol yapımıyla ilgili Bursa bölgesinde ilk uygulamayı yapan belediye olmuştu. Ekim ayında Mesudiye ile Alanyurt arasındaki bağlantı yolunda ilk kez uygulanan beton asfalt, burada başarılı sonuç alınması sonrasında farklı bölgelerde de uygulanmaya devam ediyor. Beton asfalt çalışmasının uygulandığı ikinci bölge Organize Sanayi Bölgesi olmuştu. Süleymaniye Mahallesi'nde yapılan bu uygulamanın devamındaki sokaklarda da beton yol kaplama çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Gençler Sokak üzerinde devam eden beton asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.



İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, sanayi bölgesinde beton yol uygulamasını sürdürdüklerini ifade ederek, "Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) uygulamasının devamını şehrimizde getirmeye başladık. Biliyorsunuz ilk etabını Mesudiye-Alanyurt ara yolunda denemiştik. Konunun paydaşları ve bu konunun uzmanları olan kişilerin de onayını alarak, başarılı bir çalışma olduğunu orada gördük. Arkadaşlarımız şuanda o bölgede kanal boyunda mezarlığa giden yol etabını devam ediyorlar. Burada da yine Gençler Sokakta sanayi bölgemizde beton yol kaplama çalışmamızı hayata geçiriyoruz" dedi.



Beton yol uygulamalarının geçmişte de ülkemizde uygulandığını hatırlatarak konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti:



"Ülkemizde geçmiş dönemlerde de bizler beton yol uygulamalarını görüyorduk. Lakin tabi bunlar niçin uygulanmıyor, uygulama alanları uygun mu değil mi noktasında pek çok araştırmalar yapıldı. Beraberinde konunun paydaşı olan özel sektör firmaları, Karayolları, Büyükşehir Belediyemiz, kendi mühendislerimiz ve çalışma arkadaşlarımız dahil olmak üzere Ankara boyutunda da bu konudaki uzmanlarla kafa kafaya verip hayata geçirdik. Bu çalışmanın ben sadece şehrimize değil, ülkemize faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızla her uygulamada bir yeniliği, ilaveyi deneyerek geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü yaptığımız çalışma yüzde 97-98 oranında başarılı oldu. Bunu yapılan testler de gösteriyor. Sıkıştırma oranları çok iyi ve kalite olarak asfalt kalitesinde. Allah'ın izniyle uzun yıllar kullanılacak evladiyelik çalışmalar."



"Bugün burada bu çalışmanın üçüncüsü gerçekleştiriliyor" diyen Taban, "650 metrelik kısmın 500 metresinde SSB'yi uygulamış olacağız. Biliyorsunuz aynı zamanda ülke olarak çimento fabrikalarına sahibiz. Aslında Avrupa'nın en büyük çimento üreticisiyiz. Tamamen milli ve yerli üründen bahsediyoruz. Asfalta bağımlı kaldığınızda aynı zamanda dışa bağımlısınız demek. Burada arkadaşlarımız aynı zamanda donma ve çözünme etkilerine karşı da etkili olan bir ürünü denemiş oldu. Yine ekonomiklik anlamında da asfalt ile yüzde 40-50 bandında tasarruf sağlayan bir uygulama. Bunu biz şehrimizin altyapısı tamamlanmış ve asfaltı olmayan alanlarda hızlıca uygulayıp ihtiyaç olan alanları bu şekilde iyileştirmek istiyoruz. Geçmişte de belki bunun örnekleri yapıldı, düşünüldü ama günümüz teknolojileriyle örnekleri de önümüze getirerek Bursa'da ilk biz gerçekleştirdik. Ben inanıyorum ki bu ülke sathında da yaygınlaşacak ve bizim bu anlamda ekonomimize de ciddi bir tasarrufumuz sağlanmış olacak" açıklamasını yaptı. - BURSA