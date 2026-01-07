İnegöl\'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde bacağından bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'ndeki bir okulun önünde, top oynayan çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Suriye uyruklu Obai D'yi (16) bacağından bıçaklayan şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.