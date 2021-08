İnegöl'de Deprem Farkındalık Haftası Başladı - Son Dakika

Tatbikat, yıkım, yapay enkaz çalışmaları gibi etkinlikler ile İnegöl Deprem Haftasında dolu bir hafta geçirmiş olacak.

Deprem farkındalık haftası programı merkez belediye binası önünde kurulan stant ve fotoğraf sergisi ile başladı. Programa, '' İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, AFAD Bursa Bölge Müdürü Yalçın Mumcu, Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Ak Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

DEPREM GERÇEĞİNİN VARLIĞINDAN HABERDARIZ

Deprem farkındalık haftası başlangıcında bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Marmara depremi ve farkındalık haftası etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca etkinlikler yapacağız. Bildiğiniz gibi ülkemiz ve şehirlerimizin de pek çoğu deprem kuşağı bölgesinde ve fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu durum bizi her ne kadar tedirgin ediyor olsa da bunula beraber yaşayacak, birlikte hayatı devam ettirecek birçok çalışmaları ortaya koyabilmek adına farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. 17 Ağustos depremini yaşayalı 22 yıl oldu. Bu depremde 23 bin 781 vatandaşımız vefat etmişti. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok yakın zamanda yaşadığımız İzmir, Elazığ Sivrice, Bingöl, Van depremleri var. Bu depremlerin ne ilk ne de son olduğunu biliyoruz. Ama deprem gerçeğinin varlığından haberdarız.'' dedi.

ŞEHRİMİZ İÇİN MASTER PLAN HAZIRLADIK

Kentsel dönüşüm çerçevesinde bir master plan hazırlığı yaptıklarını ileten Başkan Alper Taban, ''Ülkemizde deprem öncesi diye tabir ettiğimiz dönemlerde yapılmış yapılar var. Burada şu sonucu çıkartıyoruz deprem öncesi yapı stokunun dönüşümü ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede neler yapmalıyız. İnegöl'den örnek verecek olursak 77 bin 478 adet yapı stokumuz var. Bu yapı stokunun da neredeyse deprem öncesi diyebileceğimiz çoğunlukta. Böylesine önem arz eden bir konu. İnşallah bunlarla ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da bir master plan çevresinde önceliklerini belirleyerek birinci, ikinci, üç ve dördüncü etap şeklinde dönüşüm alanlarıyla birlikte master plan hazırladık. Tüm şehirlerimiz bunları hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bilgisine sunuyor ve nihayetinde dönüşüm alanlarıyla ilgili izinleri alarak buralarda dönüşümler yapmak istiyoruz. Bunlardan öncelikli olan yerlerden biri Turgutalp Mahallemiz. Burayla ilgili Bakanlığımıza gerekli çalışmayı sunduk. İnşallah bu gelişmelerle beraber çıkacak değerlendirme neticesinin sonucunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız.'' dedi.

BİLİNÇ ARTTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Hazırlanan afet eylem planı çerçevesinde bilinçlendirme çalışmalarına devam edildiğini ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''11 kişilik kurulla şehrimizin afet eylem planını hazırlamıştık. Biz bunun kitapçıkta kalmasını istemiyoruz. Burada deprem, sel, yangın, beraberinde özellikle afad kapsamına giren siber saldırı dahi olmak üzere neler yapabilirizi çalıştık. Bu çalışmaları da bir bir hayata geçirmek istiyoruz. Örneğin şehrimizde şuan da 76 noktada acil toplanma alanları var. Vatandaşlarımız bunları web sayfamıza girerek buradan öğrenebilirler. Bu konularla ilgili bir dizi tatbikatlar, etkinlikler yapmıştık. Zaman zaman deprem tırını şehrimize getirerek nasıl korunmamız gerektiğine dair faaliyetlerde bulunduk. Bunlarla ilgili bilinç arttırma çalışmamız devam edecek.'' dedi.

DOLU DOLU BİR HAFTA OLACAK

Deprem farkındalığına dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek için Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirileceği hafta hakkında bilgi veren Başkan Alper Taban, ''10-16 Ağustos Deprem Haftasında 11 Ağustos Çarşamba günü Kültür Park içerisinde oluşturduğumuz yapay enkaz alanında İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ile beraber çalışma ortamında enkaz çalışması uygulayacağız. 13 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de ise çok kıymetli bulduğum Türkiye'de belki bir ilk olacak şekilde yıkıp yapmamız gereken bir binamızı canlı olarak yıkacağız. O binayı bu haftaiçin beklettik. Binanın içerisine cansız mankenler yerleştirerek yıkım yapacağız. Sonrasında da İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ve gönüllü ekiplerimizin orada gerçek enkazın altından nasıl kurtarılacağı ile ilgili çalışma yapılacak. Arkadaşlarımız orada canlı olarak deprem tatbikatı yapacaklar. 15 Ağustos Pazar günü saat 19.00'de ise farkındalık bisiklet turu düzenleyeceğiz. Merkez belediye binamızın önünden başlayacağız. Beraberinde son olarak 16 Ağustos Pazar günü amfi tiyatroda bir kapanış programı düzenleyerek bu haftayı farkındalık haftası olarak başlatmış oluyoruz.'

HER AN OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLIKLI OLMAK İSTİYORUZ

Son olarak her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmak istediklerini söyleyen Başkan Alper Taban, ''Deprem hiç olmasın ama böyle bir gerçeğin farkında olarak ve burada bugün ne yapabiliriz, deprem anında ne yapabiliriz, deprem sonrasında ne yapabiliriz noktasında her bireyin hazırlıklı olmasını istiyoruz. Özellikle ailelerimizin bir araya gelerek aile bireyleriyle biz şu an deprem olsa ne yaparız konusunu konuşmasını arzu ediyoruz. En azından bir deprem çantası gibi mini bir hazırlığın farkındalık oluşturacağı yönüyle evlerinde herkesin hazır olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız da farkındalık oluşturmak için bu programlar kapsamında deprem çantaları da vermek istiyoruz. Her an olacakmış gibi hazırlıklı olmak istiyoruz. Rabbim tüm afadalardan hepimizi korusun.'' ifadelerine yer verdi

HER TÜRLÜ AFETE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Her türlü afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, ''17 Ağustos Depremi ve diğer yaşanan tüm felaketlerde, yangın afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. İnşallah ülkemiz de bu tür manzaraların olmasını istemiyoruz ama gerçekçi de olmak lazım. Yaşadığımız çağda da iklim değişikliği, yine yaşadığımız coğrafyanın ülkemizin deprem kuşağı içinde yer aldığı gerçeğini bilerek buna hazırlıklı olmalıyız.'' Dedi.

Konuşmalar sonrası ise vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.