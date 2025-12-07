İnegöl\'de Dereye Devrilen Araçta 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Gülşen Ö. (49) yönetimindeki 16 AKF 113 plakalı otomobil, Akhisar Mahallesi Mestanlı Caddesi'nde Karadere'ye devrildi.
Ters dönen araçtaki sürücü ile Cafer Ö. (58) ve Esma Ş. (77) yaralandı.
Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
