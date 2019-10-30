Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Hakan Aysev Cumhuriyet özel konseri
Son Dakika Güncel İnegöl'de Hakan Aysev Cumhuriyet özel konseri

İnegöl'de Hakan Aysev Cumhuriyet özel konseri

1 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gerçekleşen konserde, güçlü yorumu ve zengin repertuvarı ile Hakan Aysev ve orkestrası, ilçe halkımızdan yoğun ilgi gördü.

İnegöl'de Hakan Aysev Cumhuriyet özel konseri, System.String[]

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam İnegöl'de Hakan Aysev rüzgarı esti.

Cumhuriyetimizin 96. Yıl kutlamalarında şehrimizde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fener alayı ve günün anlam önemine vurgu yapan programlara halkın ilgisi büyüktü. Bu kapsamda Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde de özel bir konser gerçekleşti. Hakan Aysev ve orkestranın yer aldığı konserde, vatandaşlar muhteşem bir ahenkle söylenen şarkılara coşkuyla eşlik ettiler. İlçe halkından yoğun ilgi gören ve protokolünde ilgiyle dinlediği konserde bayram coşkusu katlanarak yaşandı.

Minikleri de sahneye çıkaran ve onların geleceğimiz olduğunu vurgulayan Aysev, çocuklarla birlikte şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Türk Sanat Müziği, popüler müzik gibi birçok türden eserler seslendiren sanatçı, kapanışı "Bir Başkadır Benim Memleketim" adlı parçayla yaptı. Güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı Cumhuriyet Bayramımızı sahnede en iyi yorumlarıyla kutladı. Türk bayrakları ile gerçekleşen finalin ardından konuşan Belediye Başkanı Alper Taban ise böylesine güçlü bir sesi ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ve teşekkürlerini dile getirdi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Hakan Aysev, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:24 Kaynak: Bültenler
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