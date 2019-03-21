İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Enes Yetim yönetimindeki 16 KDU 64 plakalı otomobil, Bursa- Ankara
kara yolu Kalburt mevkisinde aynı yöne giden Müfit Alicanoğlu'nun kullandığı 16 KEC 56 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Yetim ile otomobilde bulunan Gülseren Bayrak, Nazan Serbest ve Sevim Yetim ile Enes Yetim yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:42 Kaynak: AA
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