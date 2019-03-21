Son Dakika Haberleri: İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Enes Yetim yönetimindeki 16 KDU 64 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde aynı yöne giden Müfit Alicanoğlu'nun kullandığı 16 KEC 56 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Yetim ile otomobilde bulunan Gülseren Bayrak, Nazan Serbest ve Sevim Yetim ile Enes Yetim yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Ankara, Bursa, İnegöl, Güncel
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