İnegöl'de iş kazasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de bir sunta fabrikasında çalışan Enes E. (49), bulunduğu yerdeki demir plakanın kırılması sonucu 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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