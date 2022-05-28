İnegöl'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

28.05.2022 09:32
İnegöl'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan kasap dükkanına gelen ve henüz kimliği belirlenmeyen şüpheli, iş yeri sahibi Serkan Temel'i (31) silahla vurarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Temel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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