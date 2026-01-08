İnegöl\'de Kardeş Kavgası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Kavga amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen kardeşler Fatih D. (23) ile İsmail D. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail, ağabeyi Fatih'i bacağından bıçakla yaraladı.

Kavgayı arkadaşları zorlukla ayırırken, yaşanan o bağrışmalar ve hengame saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, şüpheli kardeş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA