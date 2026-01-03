İnegöl'de Kuvvetli Lodos Çatıları Uçurdu - Son Dakika
İnegöl'de Kuvvetli Lodos Çatıları Uçurdu

03.01.2026 23:29
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili lodos, iki sitede çatıların uçmasına ve araçların zarar görmesine yol açtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos, iki ayrı sitede çatıların uçmasına neden oldu. Çatılardan kopan parçalar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kentte etkili olan kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın çatısı uçtu. Lodosun etkisiyle yerden çıkan çatı, yaklaşık 100 metre sürüklenerek bitişikteki sitenin bahçesine düştü. Çatıdan kopan parçalar, bahçedeki bazı araçlara ve dairelere zarar verdi. Çatının site duvarında asılı kalması nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Site sakinlerinden Murat Yeşilkaya, "Şiddetli lodosla birlikte büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda yandaki sitenin çatısının uçtuğunu gördük. Kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Araçlarda maddi hasar var ama çok şükür can kaybı yok" diyerek yaşadıklarını anlattı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin bloğuna ait çatı da lodosun etkisiyle yerinden çıkarak, uçtu. Sitenin bahçesine düşen çatı, şans eseri yaralanmaya ve zarara neden olmadı.

Kaynak: DHA

