İnegöl\'de Mısır Uyruklu Adam Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mısır uyruklu Muhammed Eltabey (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde 6 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Mısır uyruklu Muhammed Eltabey, saat 14.00 sıralarında evine giden arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eltabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eltabey'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.