İnegöl'de Mısır Uyruklu Adam Ölü Bulundu

26.01.2026 17:20
Mısır uyruklu Muhammed Eltabey, İnegöl'deki evinde hareketsiz halde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mısır uyruklu Muhammed Eltabey (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde 6 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Mısır uyruklu Muhammed Eltabey, saat 14.00 sıralarında evine giden arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eltabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eltabey'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
