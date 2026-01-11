Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 16 BUJ 420 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan B. (18), yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Zekeriya K'ye (69) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yere savrularak yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zekeriya K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?