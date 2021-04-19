İnegöl'de otomotiv firmasına erkek personel alınacak

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Hamzabey OSB'de üretimini sürdüren Akıa Hess Otomotiv firmasında çalışmak üzere vasıfsız 50 erkek personel alımı yapılacağını açıkladı. Alınacak personele İş-Kur iş başı eğitim programı kapsamında eğitim verilerek kaynakçılık alanında meslek sahibi yapılacak.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 50 erkek personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Hamzabey OSB'de üretimini sürdüren Akıa Hess Otomotiv firmasında çalışmak üzere 50 erkek personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Akıa Hess Otomotiv firması, kaynakçı elemanı alımı yapacağını duyurdu. Vasıfsız eleman alımı yapılarak işe alınacak kişilere İş-Kur iş başı eğitim programı kapsamında eğitim verileceği ve meslek sahibi yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda 18-45 yaş arası 50 erkek personel alımı yapılacak. İlgili alım için başvurmak isteyenlerin 22 Nisan 2021 Perşembe günü 13.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak başvuru kabullerine katılması gerekmektedir."

Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler. - BURSA