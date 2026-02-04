İnegöl'de Sokak Köpeği Tüfekle Vuruldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Burak M., evinin bahçesine giren sokak köpeğini tüfekle ateş edip öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Burak M., evinin bahçesini girip tavukları kovalayan köpeğe tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan köpek, evin yakınındaki yeşil alana kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından tedaviye alınan köpek öldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.