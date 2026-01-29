İnegöl'de TIR Devri, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de TIR Devri, Sürücü Hayatını Kaybetti

29.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu 29 yaşındaki sürücü Emrah Aydın yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı TIR'ın devrilmesi sonucu araçtan fırlayıp dorsenin altında kalan Emrah Aydın (29), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Sanayi bölgesindeki bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşı ilçe merkezine taşıyan Emrah Aydın yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı TIR, yokuş aşağı virajlı yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına düşerek, devrildi. Araçtan fırlayan Aydın, TIR'ın dorsesinin altında kalarak sıkıştı. Yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Emrah Aydın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.2 çocuk babası Emrah Aydın, Fatih Mahallesi'nde Fetih 1453 Camii'nde ikindi namazına sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnegöl, Güncel, Aydın, Emrah, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de TIR Devri, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
18:08
Ergin Ataman’a İsrail’de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:03:49. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de TIR Devri, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.