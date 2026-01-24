İnegöl\'de TIR dorsesinden düşen işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR'ın dorsesinden düşen işçi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan TIR'ın dorsesine tekstil malzemesi yükleyen işçi Muharrem T. (59), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
