İnegöl\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobil, yaya geçidinde Kübra B. (30) ile Arzu Y.'ye (35) çarptı. 2 yaralı, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Hastane Caddesi'ne dönüş yapan Emre D.'nin (28) kullandığı 34 DYM 598 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Kübra B. ile Arzu Y.'ye çarptı. Kübra B. ile Arzu Y. savrulup düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.