İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Emir Tuna idaresindeki 16 ZN 357 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolunun Huzur Mahallesi mevkisinde Hüsnü Konya'nın (42) kullandığı 16 V 0834 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Emir Tuna ile diğer araçta bulunan Necmettin (72) ve Naşide Arslan (68) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunun tek şeridi yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Karayolları ve Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale normale döndü.

İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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