İnegöl\'de Yazlık Evde Yangın Paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallede bulunan 2 katlı yazlık evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere ilk müdahaleyi ev sahibi ve arkadaşları yaparken, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı yazlık evin giriş kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar, hortumlarla su tutarak yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA