Son Dakika Haberleri: İnegöl Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ne kavşak düzenlenmesi
Son Dakika Güncel İnegöl Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ne kavşak düzenlenmesi

İnegöl Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ne kavşak düzenlenmesi

7 saat önce

İnegöl Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ne kavşak düzenlemesi yapılıyor.

İnegöl Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ne kavşak düzenlenmesi, System.String[]

İnegöl Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ne kavşak düzenlemesi yapılıyor.


Kentsel düzenleme çalışmaları İnegöl'de tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde çevre yoluna bağlantı kavşağında UKOME kararı ile kavşak düzenlemesi çalışması yapılıyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararla yapılan kavşak çalışmanın içerisinde, aynı zamanda 17 araçlık otopark alanı da bulunuyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise gerekli asfalt düzenlemesi yapılacak.


Çalışmaları yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararla yapılan, kavşak düzenleme çalışmasının incelemesi için buradayız. Şehrin birçok alanında çalışmalarımız sürüyor. Düzenlemelerin içerisinde şehre nefes aldıracak, insanımızın beklentilerine cevap verecek uygulamalar yer alıyor" dedi.


17 araçlık otopark


Yapılan kavşak çalışmasının içinde 17 araçlık bir otopark alanının da olduğunu belirten Başkan Taban, "Kavşak çalışması tamamlandıktan sonra gerekli asfalt düzenlemesi de yapılacaktır. Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen bu çalışmalar trafik ve kullanım açısındanda önemli olan sirkülasyonu sağlıyor. Yapılan düzenlemelerin insan hayatına kullanım kolaylığı sunduğuna, şehre nefes aldırdığını görüyoruz. İnegölümüz için gayretli çalışmalarımız devam edecek. Şehrimize ve insanımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
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