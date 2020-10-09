İnegöllü galericilere yeterlilik belgesi sınavı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından yapılan 2. el oto alım satım imtihanlarında galericiler ter döktü.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) iş birliğiyle TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. tarafından düzenlenen programda 47 İnegöllü galericiye yönelik 2. el oto alım satım sınavları düzenlendi. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "2. el oto alım satım ticareti yapabilmenin şartlarından olan mesleki yeterlilik belgeleri konusunda TOBB MEYBEM işbirliğinde İnegöllü galericilerimize yönelik düzenlediğimiz belgelendirme çalışmalarının bir yenisini daha gerçekleştirdik. İnegöllü galericilerimizin talepleri doğrultusunda oluşan 47 kişilik grubumuz TOBB MEYBEM'den gelen değerlendirici tarafından yazılı ve uygulamalı imtihana tabi tutuldular. İTSO hizmet binamızda yapılan sınavlarda galericilerimiz araç alım-satım işlemini uygulamalı şekilde gerçekleştirerek şartları yerine getirmeye çalıştılar. TOBB MEYBEM tarafından yapılacak değerlendirmelerde sınavda başarı sağlayan galericilerimiz mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaklar. Üyelerimize yönelik bu tarz belgelendirme çalışmalarını bize gelecek taleplere göre yineleyeceğiz" dedi.

Başkan Uğurdağ, "Yönetmelikte 15 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren birtakım değişiklikler de yapıldı. Bu değişikliklere göre; oto kiralama yapan firmaların en az bir yıl kiraladıkları araçları satışlarına muafiyet getirilmiş, bir takvim yılında üçten fazla yapılan satışlar ticari olarak kabul edilmiş, iş yerlerine yetki belgesi verilmesi için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olma şartı getirilmiş ve satış aşamasında ödemelerin elektronik sistem üzerinden yapılması mecburi tutulmuştur. Ayrıca 9 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla iş yeri açma ruhsatı için gerekli kriterlere uyum süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Sürecin galericilerimiz tarafından iyi değerlendirilerek Ticaret İl Müdürlüğü'ne yetki belgesi başvurularını bir an önce gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA