Son Dakika Haberleri: İnegöllü komandoyu yıldırım çarptı
Son Dakika 3. Sayfa İnegöllü komandoyu yıldırım çarptı

İnegöllü komandoyu yıldırım çarptı

28 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden komando uzman çavuş, arkadaşlarıyla birlikte operasyon emri beklerken yıldırım çarpması neticesinde yaralandı.

İnegöllü komandoyu yıldırım çarptı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden komando uzman çavuş, arkadaşlarıyla birlikte operasyon emri beklerken yıldırım çarpması neticesinde yaralandı.


Selamettin Naciye Olaştagöz çiftinin oğlu, 23 yaşındaki piyade komando uzman çavuş Doğan Olaştagöz, Suriye sınırında operasyon emri beklerken sağanak yağışın ardından meydana gelen yıldırım düşmesi neticesinde yaralandı. Arkadaşları tarafından hemen tedavisi yapılan Doğan Olaştagöz, önce Diyarbakır'a, sonra da Ankara'ya getirildi. GATA'da tedavi göre uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - BURSA

Komando, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
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