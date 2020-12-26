STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Serkan Gülçer, Kürşathan AkınŞANLIURFASPOR: Hakan – Galip (Dk.58 Serkan), Mustafa, Gökdeniz, Tarık (Dk.60 Göksu), İsmail Cem, Emre, Yunus Emre Gedik, Enes, Volkan (Dk.80 Sefa), FevziİNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek– Gökhan Kurumuş, Emir (Dk.57 Erdi), Selimcan, Erdem, Oğuz, Bünyamin (Dk.46 Fatih), Bilal, Ogün (Dk.47 Yunus Emre Duyan), Ali, DenisSARI KARTLAR: Fevzi, Emre Mustafa, Yunus Emre Gedik, (Şanlıurfaspor) – Bünyamin, Denis Selimcan (İnegölspor)GOLLER: Dk.25 Tarık, Dk.35 Yunus, Dk.54 Yunus Emre Gedik, Dk.84 Gökdeniz, (Şanlıurfaspor) Dk.6 ve 10 Denis, Dk.21 Erdem, Dk.75 Ali, Dk.80 Fatih (İnegölspor)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'a 5-4 mağlup oldu.6'ncı dakikada Bünyamin'in pasıyla kale önünde bulaşan Denis, güzel vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.10'uncu dakikada ceza alanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Denis kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-221'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Erdem kaleciyle baş başa kalarak topa güzel vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-325'inci dakikada Fevzi'nin ortasına yükselen Tarık'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-3.35'inci dakikada Mustafa'nın pasında kale önünde topla buluşan Yunus, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-3.55'inci dakikada Fevzi'nin pasıyla kale önünde topla bulaşan Yunus Gedik, topa güzel vuruşuyla topu filelere buluştu: 3 – 375'inci dakikada Gökhan'nın pasıyla kale önünde topla bulaşan Ali, topa sert vuruşla golü buldu: 3 - 481'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Fatih, kaleciyle karşı karşıyayken golü buldu. 3-5
84'üncü dakikada ceza sahasında topu alan Gökdeniz kaleciyle baş başa kalarak topa güzel vuruşla topu filelere buluşturdu. 4-5
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › İnegölspor: 4-5 - Son Dakika Spor