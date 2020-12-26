İnegölspor: 4-5

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'a 5-4 mağlup oldu.6'ncı dakikada Bünyamin'in pasıyla kale önünde bulaşan Denis, güzel vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.10'uncu dakikada ceza alanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Denis kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-221'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Erdem kaleciyle baş başa kalarak topa güzel vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-325'inci dakikada Fevzi'nin ortasına yükselen Tarık'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-3.35'inci dakikada Mustafa'nın pasında kale önünde topla buluşan Yunus, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-3.55'inci dakikada Fevzi'nin pasıyla kale önünde topla bulaşan Yunus Gedik, topa güzel vuruşuyla topu filelere buluştu: 3 – 375'inci dakikada Gökhan'nın pasıyla kale önünde topla bulaşan Ali, topa sert vuruşla golü buldu: 3 - 481'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Fatih, kaleciyle karşı karşıyayken golü buldu. 3-5

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