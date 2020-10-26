İnegölspor'da hedef ilk galibiyet

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor'un teknik direktörü Cüneyt Biçer, Afjet Afyonspor maçıyla ilk galibiyetlerine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Bordo beyazlı ekip, çarşamba günü saat 14.00'te oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Antrenman sonrası açıklama yapan teknik direktör Cüneyt Biçer, şunları söyledi:

"İkinci maçımıza çıkacağız. İlk maçta mağlup olmamıza rağmen kazanımlarımızın olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ikinci maçı çarşamba günü içeride Afjet Afyonspor ile oynayacağız. Artık bu serinin kazanılmaya dönmesi gereken bir maç. İnşallah kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıp, sonucun bizim adımıza pozitif olacağını düşündüğümüz bir oyun olur. Kupa maçından sonra 3'lü bir maç serimiz var. Yaklaşık 20-25 gün civarı 5 tane maç oynayacakmışız gibi görünüyor. Bunlar fikstür oynamalarıyla bir iki gün sarkabilir belki. Şu anda bilmiyoruz, bunu federasyon belirleyecek. Süreç devam ediyor. İyi hazırlandık. Oyundaki eksik olan yerlerimizi geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Oyuncu arkadaşlar genel anlamda bu çabalara hep olumlu yanıtlar veriyor. İnşallah çarşamba günü bu çabaları sahaya yansıtırız. Sonucunda da inşallah kazanarak ligin ilk galibiyetimizi almış oluruz diye düşünüyorum."