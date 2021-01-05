İnek sağmaya giden yaşlı kadın ahırda ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'da inek sapmaya giden yaşlı kadın ahırda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Ayvacık Çamalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime Çakır (74) inek sağmak için ahıra gitti. Yaşlı kadının eve dönmesi üzerine ahıra giden yakınları yerde sırtüstü yatar halde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay jandarmaya ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Fadime Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Fadime Çakır'ın 4 kaburga kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN