Son Dakika Haberleri: INFLOW Awards Enis Arıkan ve Ezgi Avcı Sunumuyla Sahiplerini Bulacak
Son Dakika Güncel INFLOW Awards Enis Arıkan ve Ezgi Avcı Sunumuyla Sahiplerini Bulacak

INFLOW Awards Enis Arıkan ve Ezgi Avcı Sunumuyla Sahiplerini Bulacak

1 saat önce

Influencer pazarlaması alanında Türkiye'nin en iyilerini belirlemek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek olan INFLOW Awards'un sunucuları belirlendi.

INFLOW Awards Enis Arıkan ve Ezgi Avcı Sunumuyla Sahiplerini Bulacak, System.String[]

INFLOW Awards Enis Arıkan ve Ezgi Avcı Sunumuyla Sahiplerini Bulacak

Enis Arıkan ve Ezgi Avcı'nın eğlenceli sunumlarıyla gerçekleşecek gecede, 31 farklı kategoride verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

INFLOW tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan INFLOW Awards, hem ülkemiz hem de yurt dışından marka ve ajansların katılımı ile 22 Ekim Salı günü Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta düzenlenecek. Ödül töreni, oyuncu Enis Arıkan ile sunucu Ezgi Avcı'nın renkli ve dinamik sunuculuğuyla gerçekleşecek. Ezgi Avcı ayrıca Kırmızı Halı geçidinde ünlü isimlerle gerçekleştireceği röportajlarla da yer alıyor olacak.

31 farklı kategoride sahiplerini bulacak ödüllerin "En İyi Instagram Influencer'ı", "En İyi Twitch Influencer'ı" ve "En İyi Youtube Influencer'ı" kategorilerini halk belirleyecek.

Influencer, marka ve ajans işbirliklerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen INFLOW Global Summit & Awards'19, ikinci senesinde önemli bir değişikliğe imza atarak, ödülleri global arenaya da taşıyor. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenadaki marka ve ajanslar da ödül törenine dahil olacak.

Enis Arıkan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:46 Kaynak: Bültenler
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