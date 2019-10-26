Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Wilson 21, Can Altıntığ, Muhammed Doğan Şenli 6, Hardy 13, Johnson 6, Armand 25, Clark 8, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 1

TOFAŞ: Lojeski 13, Berkan Durmaz 12, Mejia 13, Berk Uğurlu 2, Williams 20, Phillip 14, Barış Ermiş 4, Muhsin Yaşar 14

1. Periyot: 12-25

Devre: 34-50

3. Periyot: 59-68

5 faulle çıkanlar: 37.20 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 39.42 Johnson (Başakşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 92-85 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk takım 8-6 önde geçti. Maçın 6. dakikasından sonra oyuna ağırlığını koyan TOFAŞ, ilk çeyreği 25-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi giren Bursa temsilcisi, 15. dakikada 21 sayılık (17-38) fark yakaladı. Süre bulan tüm oyunculardan skor katkısı alan TOFAŞ, devre arasına 50-34 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 8-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 46-53. Farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, üçüncü periyodu 68-59 galip durumda geçti.

Son çeyrekte yakaladığı skor avantajını iyi kullanan ve rakibinin öne geçmesine müsaade etmeyen konuk takım, müsabakayı 92-85 kazandı.

Bu sonuçla TOFAŞ ligdeki 4. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 5. maçında da mağlup oldu.