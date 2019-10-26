Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

18 dakika önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım ÇetinBahçeşehir Koleji: Wilson 21, Can Altıntığ, Muhammed Doğan Şenli 6, Hardy 13, Johnson 6, Armand 25, Clark 8, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 1TOFAŞ: Lojeski 13, Berkan Durmaz 12, Mejia 13, Berk Uğurlu...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Wilson 21, Can Altıntığ, Muhammed Doğan Şenli 6, Hardy 13, Johnson 6, Armand 25, Clark 8, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 1

TOFAŞ: Lojeski 13, Berkan Durmaz 12, Mejia 13, Berk Uğurlu 2, Williams 20, Phillip 14, Barış Ermiş 4, Muhsin Yaşar 14

1. Periyot: 12-25

Devre: 34-50

3. Periyot: 59-68

5 faulle çıkanlar: 37.20 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 39.42 Johnson (Başakşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 92-85 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk takım 8-6 önde geçti. Maçın 6. dakikasından sonra oyuna ağırlığını koyan TOFAŞ, ilk çeyreği 25-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi giren Bursa temsilcisi, 15. dakikada 21 sayılık (17-38) fark yakaladı. Süre bulan tüm oyunculardan skor katkısı alan TOFAŞ, devre arasına 50-34 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 8-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 46-53. Farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, üçüncü periyodu 68-59 galip durumda geçti.

Son çeyrekte yakaladığı skor avantajını iyi kullanan ve rakibinin öne geçmesine müsaade etmeyen konuk takım, müsabakayı 92-85 kazandı.

Bu sonuçla TOFAŞ ligdeki 4. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 5. maçında da mağlup oldu.

Beşiktaş Spor Kulübü, Kaan Büyükçil, Can Altıntığ, Doğan Şenli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi!
Altona 93 forması giyen Furkan Aydın asker selamı fotoğrafı paylaştığı için takımdan gönderildi Real Madrid'in yıldızı Jovic, Ljajic'in eski sevgilisi Sofija ile yakalandı Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 15:24:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]