Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 35, Yunus Akçay, Goodwin 15, Campbell 2, Coleby 21, Mehmet Yağmur 8, Huff 2, Ramazan Tekin, Oğulcan Baykan, Burak Selen

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Harrison 18, Göksenin Köksal, Poythress 17, Whittington 11, Yiğit Arslan 4, Can Korkmaz 8, Auguste 4, Caner Erdeniz 6, Ege Arar

1. Periyot: 19-25

Devre: 40-49

3. Periyot: 61-68

Beş faulle çıkan: 37.42 Campbell (Sigortam.net İTÜ Basket)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i son saniyede bulduğu basketle 86-83 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede İTÜ Basket Mobley, Galatasaray ise Harrison ve Poythress ile skor üretti. Mücadelenin 5. dakikasını 11-10 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, pota altındaki etkili oyunuyla ilk çeyreği 25-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Caner Erdeniz ve Whittington ile basketler bulan konuk takım, 12. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 21-30. Coleby'nin skorer oyunuyla farkı kapatan Sigortam.net İTÜ Basket, Mobley'in 15. dakikadaki 3 sayılık basketiyle 32-32 beraberliği sağladı. Webster ve Poythress'in basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, 19. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 37-47. Sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 49-40 önde girdi.

Maçın ikinci devresine iyi giren Sigortam.net İTÜ Basket, Coleby'nin 2 sayılık, Mobley'in ise 3 sayılık basketleriyle farkı eritti. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Goodwin'in turnikesiyle 52-51 öne geçti. Yaşadığı panikten Whittington ve Harrison'un basketleriyle çıkan Galatasaray Doğa Sigorta, 25. dakikayı 55-54'lük skorla önde kapattı. Kalan bölümü daha iyi geçiren sarı-kırmızılılar, çeyreği de 68-61 üstün bitirdi.

Son çeyreğin ilk 5 dakikasında 16 sayı üreten Mobley'in etkili oyunuyla farkı kapatan İTÜ Basket, 36. dakikanın başında 79-77 öne geçti. Son 1,5 dakikaya 83-81 önde giren ev sahibi takım, bitime 1 dakika kala Webster'ın boyalı alandan bulduğu baskete engel olamayınca skora 83-83 denge geldi. İki takım da boş hücumlarla dönerken, son hücumu Galatasaray kullandı. Son saniyede kaçan turnike sonrasında yaşanan karambolde 3 sayı çizgisinin gerisinde topu alan Webster, süre dolarken attığı şutta isabet sağladı ve Galatasaray maçı 86-83 kazandı.

Mücadelede 24'ü 3 sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 35 sayı üreten Mobley, maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi takımda Mobley'in yanı sıra 21 sayıyla mücadele eden Coleby ve 15 sayı bulan Goodwin'in performansları galibiyeti getirmek için yeterli olmadı.

Galatasaray'da ise maça ilk 5'te başlayan 4 oyuncu çift haneli skora ulaştı. Son saniye basketiyle galibiyeti getiren Webster 18, Harrison 18, Poythress 17, Whittington ise 11 sayı üretti.

Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezonki 10. galibiyetini aldı. Ev sahibi olduğu 7 maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, deplasman takımı olarak 7. maçında 3. kez kazandı.

Sigortam.net İTÜ Basket ise 14. maçında 13. mağlubiyetini yaşadı.