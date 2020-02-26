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ING Basketbol Süper Ligi

14 dakika önce

Salon: Banvit Kara Ali AcarHakemler: Yener Yılmaz, Halil Baldemir, Özge ŞentürkTeksüt Bandırma: Smith 17, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 14, Terry 18, Hummer 9, Prewitt 10, Furkan Haltalı 2, Rıdvan Öncel 13, Sadık Emir Karaca, Erkan Yılmaz, Atakan Erdek 2, Alperen Şengün 10Arel Üniversitesi...

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Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Yener Yılmaz, Halil Baldemir, Özge Şentürk

Teksüt Bandırma: Smith 17, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 14, Terry 18, Hummer 9, Prewitt 10, Furkan Haltalı 2, Rıdvan Öncel 13, Sadık Emir Karaca, Erkan Yılmaz, Atakan Erdek 2, Alperen Şengün 10

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 9, Andrews 21, Mükremin Deniz Kılıçlı 3, Hayes 16, Mert Celep 13, Saffold 3, Yiğit Can Vardal, Yiğit Abdullahoğlu, Cengizhan İvedi, Uğur Hortum,

1. Periyot: 31-10

Devre: 55-25

3. Periyot: 73-49

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Teksüt Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 99-65 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, Terry, Smith ve Kalinoski ile bulduğu sayılarla 4. dakikayı 12-0 önde geçti. Rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Teksüt Bandırma, farkı daha da açtı ve ilk periyodu 31-10 önde tamamladı.

İkinci periyoda 4 genç Türk oyuncusuyla başlayan Teksüt Bandırma, 13. dakikada skoru 38-10'a getirdi. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Andrews ve Hayes ile skora katkı yaparak farkı azaltmak istese de Teksüt Bandırma soyunma odasına 55-25 üstün girdi.

Üçüncü periyodun ilk dakikalarında Mert Celep, Andrews, Mükremin Deniz Kılıçlı ile skora katkı yapan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 23. dakikada farkı 22 sayıya indirdi: 59-37. Ev sahibi ekip, Smith, Terry ve Hummer'ın sayılarıyla bu periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve çeyreği Rıdvan Öncel'in son saniye basketiyle 24 sayı farkla 73-49 önde bitirdi.

Final periyodu Mert Celep ve Terry'in karşılıklı basketleriyle başladı. Son beş dakikaya 86-59 önde giren Teksüt Bandırma, Prewitt, Furkan Haltalı, Kalinoski ve Alperen Şengün ile bulduğu sayılarla karşılaşmadan 99-65 galip ayrıldı.

Yener Yılmaz, Bandırma, Banvit, Hummer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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