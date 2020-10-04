ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper ÖzgökAnadolu Efes: Micic 18, Doğuş Balbay 3, Simon 5, Moerman 15, Pleiss 17, Anderson 16, Erten Gazi, Tolga Geçim 8, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı 1, Buğrahan TuncerTürk Telekom: Muhammed Baygül 3, Dekker 15, Ennis 6, Göktuğ Baş,...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

Anadolu Efes: Micic 18, Doğuş Balbay 3, Simon 5, Moerman 15, Pleiss 17, Anderson 16, Erten Gazi, Tolga Geçim 8, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı 1, Buğrahan Tuncer

Türk Telekom: Muhammed Baygül 3, Dekker 15, Ennis 6, Göktuğ Baş, Eric 9, Wiltjer 9, Samet Geyik 11, Baldwin 4, Can Korkmaz 21

1. Periyot: 19-13

Devre: 40-29

3. Periyot: 61-57

Beş faulle çıkan: 33.13 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Türk Telekom'u 83-78 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde uyguladığı sert savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, dış atıştan ve pota altından kaydettiği basketlerle 6. dakikada 10 sayılık fark yakaladı: 13-3. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan bulduğu basketlerle farkı azaltan Türk Telekom karşısında serbest atış çizgisinden sayı üreten Anadolu Efes, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Anderson ve Tolga Geçim ile dış atışlardan 4 isabet bulan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 35-17. Üst üste hücum girişimlerinden sayı bulamadan dönen lacivert-beyazlı takım önünde 9-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, 19. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 35-26. Anadolu Efes, soyunma odasına 40-29 üstün gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan ve Eric ile pota altından etkili olan Türk Telekom, 23. dakikada farkı 3 sayıya çekti: 42-39. Pleiss'ın üst üste basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, 25. dakikada 10 sayılık fark yakaladı: 52-42. Türk Telekom, kalan bölümde özellikle Can Korkmaz'ın hücumda verdiği katkıyla farkı 2 sayıya kadar indirmesine rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 61-57 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğin başında Anderson ve Moerman ile dış atışlardan isabet bulan Anadolu Efes, konuk takımın hızını kesti ve 33. dakikaya 67-59 üstün girdi. Anadolu Efes'in Micic ile kaydettiği basketlere Türk Telekom, Can Korkmaz'ın sayılarıyla cevap verdi. Konuk takım, Samet Geyik'in basket faulden kazandırdığı sayılarla 37. dakikada skora dengeyi getirdi: 72-72. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Türk Telekom'un Ennis, Can Korkmaz ve Samet Geyik ile bulduğu sayılara özellikle Micic'in serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle cevap veren ve hata yapmayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi         
19:17
8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu 8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu         
17:49
Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi         
17:13
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 19:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei